Могильов незадоволений розслідуванням справи про зникнення Климентьєва

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ незадоволений ходом розслідування кримінальної справи про зникнення головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«У справі є версії, що мають право на життя. Але я не скажу, що задоволений ходом розслідування в режимі «задовільно», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він додав, що за недоліки у цій справі отримав стягнення один із співробітників слідчої групи.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА, проте міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.