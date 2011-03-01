Могильов незадоволений розслідуванням справи про зникнення Климентьєва
Одного співробітника вже покарав
|Василь КЛИМЕНТЬЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.
«У справі є версії, що мають право на життя. Але я не скажу, що задоволений ходом розслідування в режимі «задовільно», - сказав А.МОГИЛЬОВ.
Він додав, що за недоліки у цій справі отримав стягнення один із співробітників слідчої групи.
Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинский райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.
17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА, проте міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.