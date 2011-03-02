У БЮТ скаржаться, що ВР не дає 700 млн на медичні автівки для села

Фракція «БЮТ-Батьківщина» закликає парламент і уряд підтримати мешканців сільських населених пунктів, передбачивши кошти у Держбюджеті-2011 для забезпечення їх медичними транспортними засобами.

Про це сьогодні на брифінгу у парламенті заявила член фракції «БЮТ-Батьківщина» Антоніна БОЛЮРА, повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

За її словами, фракція пропонує ухвалити законопроект №8027 щодо медичних транспортних засобів для сільської місцевості, згідно з яким пропонується здійснити перерозподіл бюджетних коштів на суму 700 млн.грн., виділених на закупівлю літальних апаратів, та спрямувати їх на закупівлю машин швидкої допомоги. А.БОЛЮРА зазначила, що Бюджетний комітет парламенту відмовився підтримати цю пропозицію.

Водночас вона звернула увагу на те, що влада, розпочавши чергову реформу медичної галузі, укрупнює медичні заклади, ліквідовує фельдшерсько-акушерські пункти, викидаючи на вулицю лікарів та збільшуючи кількість безробітних у країні.

«Така політика є політикою подвійних стандартів», - переконаний член фракції «БЮТ-Батьківщина», міністр регіонального розвитку опозиційного уряду Володимир БОНДАРЕНКО.

За його словами, кожен голос за підтримку цього закону буде голосом за підтримку українського села і сільської медицини, «а те, які машини купувати: вітчизняні чи закордонні, обладнані технікою чи не обладнані, сьогодні, коли сільський фельдшер на велосипеді або пішки біжить, не важливо».

В.БОНДАРЕНКО також зазначив, що лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО продовжує отримувати листи-подяки від сільських лікарів та селян за ті медичні автомобілі, які були закуплені її урядом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада відмовилася ухвалити Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо медичних транспортних засобів для сільської місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту, внесеного народним депутатом з фракції "БЮТ-Батьківщина" Антоніною БОЛЮРОЮ, проголосували лише 122 народних депутати із 242, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект закону підготовлено з метою перерозподілу між кодами бюджетної класифікації коштів державного бюджету України на 2011 рік і спрямування їх на закупівлю спеціальних автомобілів для оснащення закладів охорони здоров’я в сільській місцевості.

Зокрема, з метою вирішення гострих проблем медичного захисту мешканців сільської місцевості, оптимізації видатків на обслуговування системи центральних органів виконавчої влади та забезпечення прозорості розподілу коштів на видатки розвитку, пропонувалося збільшити видатки Міністерству охорони здоров’я (загальнодержавні витрати) для оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів і придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я на 700 млн. грн. за рахунок зменшення видатків на придбання Державною авіаційною службою повітряних суден в сумі 295,0 млн. грн. та скорочення державних капітальних видатків, що розподіляються Кабінетом міністрів України, в сумі 405 млн. грн.