УПЦ МП передали церкву на території історичного монастиря

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ взяв участь у церемонії передачі Шосткінською виправною колонією №66 церкви Священномученика Харлампія Конотопській єпархії Української Православної Церкви Московського патріархату. Церква є частиною комплексу Гамаліївського Харлампіївського чоловічого монастиря, який має 300-літню історію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, чинна обласна влада докладає зусиль, аби зберегти пам’ятку архітектури національного значення, на території якого покояться гетьман Лівобережної України Іван Скоропадський та його дружина Анастасія.

Тривалий час на території монастиря розташовувалось зерносховище, а в 1960-і роки монастирські споруди були перетворені на в’язницю суворого режиму.

«Комплекс Гамаліївського Харлампіївського чоловічого монастиря – гордість Сумщини, один з найвідоміших монастирських ансамблів на Лівобережжі. Тож ця подія – це спільна перемога, що об`єднує усіх нас довкола відродження духовної спадщини українського народу», – наголосив Ю.ЧМИРЬ під час церемонії передачі храму УПЦ МП.

Голова Сумської ОДА подарував храму ікону Охтирської Божої Матері, а голова Державного департаменту України з питань виконання покарань генерал-майор Олександр ЛІСІЦКОВ – ікону Георгія Переможця.

Освятив церкву Єпископ Конотопський і Глухівський УПЦ МП ІОСИФ.