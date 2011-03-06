У Шостці відкрили обласний діагностичний центр

У місті Шостка Сумської області урочисто відкрито обласний діагностичний центр.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, під час відкриття медичного закладу, голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ підкреслив, що ця подія – це практична реалізація програм і реформ, ініційованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Для нас головне - дбати про здоров`я нації. І сьогодні відкриття цього закладу – це реальний крок до покращення якості медичного обслуговування жителів північних районів Сумщини: Середино-Будського, Ямпільського, Шосткінського, Глухівського, Кролевецького», – зазначив керівник регіону.

Як запевнила директор Сумського обласного діагностичного центру в м. Шостка Світлана СТЕНЬКО, заклад оснащений обладнанням, яке дозволяє робити широкий спектр діагностичних досліджень організму людини. Тут зібрані найкращі спеціалісти, що дасть змогу пацієнту пройти повне обстеження в одному центрі. Планується приймати 160 відвідувачів за зміну.

На створення діагностичного центру в Шостці з обласного бюджету у 2011 році було додатково виділено 3 мільйони гривень.