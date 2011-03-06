Підприємця засуджено за контрабанду вугілля

У Донецьку засуджено підприємця за контрабанду партії вугілля вартістю майже 3 млн. грн.

Про це повідомили в прес-секторі управління Служби безпеки України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, директор низки підприємств уклав зовнішньоекономічні контракти з фірмами США, Чехії, Польщі і Росії з метою постачання до іноземних держав вугілля антрациту. Вивозити товар з країни підприємець вирішив контрабандно. Для цього впродовж 2009 року директор підроблював сертифікати про якість кам`яного вугілля, що експортувалося, власноруч вносив дані до бланка посвідчень про його якість і завіряв незаконно одержаною печаткою. Підроблені документи підприємець надав у Східну митницю Державної митної служби України, як підставу для митного оформлення і переміщення через державний кордон кам`яного вугілля загальною вартістю 2,7 млн. гривень. Проте протиправна схема була розкрита співробітниками СБУ.

Вироком Київського районного суду міста Донецька зловмисника визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службова фальсифікація, яка спричинила тяжкі наслідки) і ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Підсудному призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією предмету контрабанди. Вирок суду набув чинності.