Інспектора Львівської митниці впіймали на хабарі

На Львівщині співробітники міліції затримали за хабарництво інспектора Львівської митниці митного поста «Рава-Руська».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, митник вимагав від жителя Львівщини хабар в розмірі 3 тис. грн. за сприяння у пропуску та ввезенні на територію України з Польщі побутової техніки без сплати митного оподаткування.

Правоохоронці затримали інспектора митниці «на гарячому» під час одержання ним хабара в приміщенні контрольно-пропускного пункту в м. Рава-Руська.

У прес-службі прокуратури Львівської області підтвердили цю інформацію, зазначивши, що прокуратурою області стосовно працівника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці порушено кримінальну справу за вимагання та одержання хабара

«Слідчим відділом прокуратури області порушено кримінальну справу стосовно працівника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці за ознаками злочину, передбаченого ч.2. ст.368 КК України. З`ясовано, що вказаний працівник митного органу вимагав та одержав від громадянина 3 тис. грн. за сприяння в перетині митного кордону України транспортними засобами, які перевозили побутову техніку, без проведення огляду вказаних транспортних засобів, товарів та сплати митних платежів», - інформує прес-служба.