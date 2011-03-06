Миколаїв виграв конкурс на проведення Дня Європи-2011

Миколаїв став переможцем відкритого конкурсу серед міст України на спільну організацію та проведення Дня Європи у 2011 році.

Про це повідомили УНІАН у відділі преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

За попередніми даними, святкування Дня Європи у Миколаєві відбудеться 14 травня. Для цього спільно з місцевими органами влади, громадськими організаціями та навчальними закладами опрацьовується детальний план заходів до Дня Європи.

Загалом у конкурсі на святкування Дня Європи взяли участь 29 міст України. Оцінювання проектів здійснювали чотири європейські експерти незалежно один від одного.

Друге та третє місця посіли Суми та Лубни, до яких під час святкування днів Європи завітають посли держав ЄС.