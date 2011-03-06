На завтра Україні обіцяють 0-5° морозу

Завтра, 7 березня, в Україні утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише в Карпатах і на Прикарпатті очікується невеликий сніг, мокрий сніг.

На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, в південній частині та на Закарпатті від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 6-11° морозу.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 5-10°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.