Чоловік з дружиною та тещею викрали київського адвоката

У Черкаській області працівники міліції затримали чоловіка, його дружину та тещу, які з метою отримання 50 тис. дол. викупу викрали київського адвоката.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, чоловіка викрали, коли він повертався додому, відвезли до Канева, де близько доби утримували в квартирі, пристебнувши наручниками до батареї.

Втім, "полоненому" вдалося звільнитися від кайданок, залишити квартиру і звернутися до міліції.

Наразі щодо затриманих порушено кримінальну справу.