Чоловік з дружиною та тещею викрали київського адвоката
13:56, 06 березня 2011Суспільство
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Вимагали викуп - 50 тис. дол.
У Черкаській області працівники міліції затримали чоловіка, його дружину та тещу, які з метою отримання 50 тис. дол. викупу викрали київського адвоката.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, чоловіка викрали, коли він повертався додому, відвезли до Канева, де близько доби утримували в квартирі, пристебнувши наручниками до батареї.
Втім, "полоненому" вдалося звільнитися від кайданок, залишити квартиру і звернутися до міліції.
Наразі щодо затриманих порушено кримінальну справу.
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