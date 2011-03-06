У Києві вночі побили редактора журналу «Телемир»

Працівники столичної міліції затримали трьох юнаків, які сьогодні вночі побили редактора журналу «Телемир».

Як повідомили УНІАН у центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, журналіст разом зі своєю знайомою повертався додому і неподалік від будинку у Дарницькому районі Києва між ним та трьома юнаками віком 17-18 років виникла сварка, під час якої журналіста було побито.

Працівники міліції вказаних осіб затримали, вирішується питання про порушення стосовно них кримінальної справи за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Що стосується постраждалого, то його направлено для проходження судово-медичної експертизи, яка має встановити ступінь тяжкості отриманих травм.