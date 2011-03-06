Голова МДА Севастополя вибачився перед жителями

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Валерій САРАТОВ вибачився у городян за те, що не може вирішити всі проблеми міста одразу.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на відкритті міського свята на Приморському бульварі з нагоди свята Масляної, губернатор підкреслив, що знає всі проблеми міста.

“Трішки треба часу. Час буде, всі ми повирішуємо в місті Севастополі», - пообіцяв В.САРАТОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, якого значення він надає тому, що в оргкомітеті і серед учасників міського свята також є представники флотів України та Росії, В.САРАТОВ сказав: «Сьогодні наша влада може тільки мріяти про ті відносини, які склалися між моряками українських ВМС і Чорноморського флоту Росії. Найтісніші, дружні відносини, які дозволяють їм вирішувати свої завдання, а ми разом з ними-свої».

Тому, як вважає керівник міста, “якщо буде така атмосфера в Севастополі, ми всі проблеми вирішимо”.

На відкритті свята також виступив благочинний Севастопольського округу отець СЕРГІЙ: «У Прощену неділю прошу у севастопольців прощення, і кажу, що Бог пробачить всіх вас», - сказав благочинний.