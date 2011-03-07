Затримана сама не пам'ятає, скільки помешкань обікрала за 8 років

Співробітники столичної міліції затримали жінку, яка, орендуючи на кілька діб кімнати у квартирах, скоювала крадіжки речей у господарів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУМВС України в Києві, наразі жінка зізналася, що "працювала" таким чином майже вісім років у всіх регіонах України, віддаючи перевагу власникам квартир, які були похилого віку.

За даними ЦГЗ, "затримана зараз і сама не може пригадати, скільки вона таким чином скоїла крадіжок".