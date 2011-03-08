У Кривому Розі міліція вилучила арсенал зброї: автомати, рушниці, гранатомети

У Кривому Розі співробітники міліції вилучили великий арсенал зброї, що складався із автоматів, пістолетів, рушниць, гранатометів, набоїв тощо.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Дніпропетровській області, працівники сектору дільничних інспекторів міліції спільно з інспекторами відділу ДАІ на перехресті вулиць затримали легковий автомобіль, за кермом якого перебував 31-річний, раніше засуджений громадянин і ще троє пасажирів.

Під час огляду легковика в руках одного з пасажирів, 25-річного молодика, працівники міліції виявили спортивну сумку, в якій перевозилися: автомат АК-47 з приєднаним магазином, споряджений 21 набоєм калібру 7,62 мм, магазин до ручного кулемету Калашникова з 35 набоями калібру 7,62 мм, поліетиленовий пакет з 31 набоєм калібру 7,62 мм до АК-47, пістолет калібру 9 мм, споряджений 7 набоями травматичної дії, дві в’язані шапочки з прорізями для рота і очей.

При подальшому огляді салону автомобіля правоохоронці також виявили мисливський ніж у чохлі, бінокль, металеву банку з мисливським порохом вагою 300 г, поліетиленовий пакет з 19 набоями травматичної дії до пістолету калібру 9 мм та мисливську рушницю «Сайга» у чохлі з приєднаним магазином, спорядженим 5 набоями калібру 12 мм.

Невдовзі працівники відділу карного розшуку Криворізького міського управління міліції провели огляд помешкання одного з пасажирів автомобіля у Довгинцівському районі міста, під час якого виявили та вилучили 2 ручних протитанкових гранатомети, гранату Ф-1 із запалом, автомат ППШ, 54 набої калібру 9 мм до пістолету Макарова та скляну банку з сипучою кристалічною речовиною бурого кольору вагою 1 кг.

Наразі перевіряється можлива причетність чоловіків до скоєння злочинів. За фактом вилучення зброї у помешканні молодика порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Господаря оселі затримано.

Слідство у справі триває.