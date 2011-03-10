Прокуратура порушила справу за незаконне видобування води

У Житомирській області прокуратура порушила справу за фактом незаконного видобування води.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, майже рік Горщиковське державне комунальне підприємство в Коростенському районі проводило забір води з артезіанської свердловини без отримання відповідної ліцензії.

За цей час збитки за самовільне використання підземних вод перевищили 200 тисяч гривень.

Суму збитків рішенням господарського суду Житомирської області вилучено на користь Горщиковської сільради.