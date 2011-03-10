Пенсіонерка вручила шахраєві трилітрову банку з грошима

У Донецькій області псевдоспівробітник соцзабезу виманив у пенсіонерки 20 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, в селі Лиман Добропільського району Донецької області до 72-річної місцевої жительки на вулиці під`їхав автомобіль, з якого вийшла молодий чоловік. Підійшовши до немолодої жінки, він назвав її прізвище і сказав, що приїхав саме до неї. Чоловік повідомив, що є працівником соцзабезу з Донецька і що йому доручено попереджати людей про швидку грошову реформу в Україні та обмін старих грошових купюр на нові.

Зайшовши до будинку, молодий чоловік запитав, скільки грошей є у жінки, і попросив видати їх йому для того, щоб він переписав номери купюр, а потім у Донецьку міг обміняти на інші купюри і поштою надіслати пенсіонерці «нові гроші». Пенсіонерка винесла шахраєві трилітрову банку, в якій було 20 тис. грн. Молодик забрав гроші й пішов.

Через деякий час пенсіонерка зайшла в гості до сусідки, якій розповіла про «почесного» візитера. Та, вислухавши розповідь, зателефонувала до міліції.

За цим фактом міліцією порушено кримінальну справу за ст. 190 Кримінального кодексу України – «шахрайство». Ведеться слідство.