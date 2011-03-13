Київський зоопарк має намір подавати до суду

У Київському зоопарку заявляють, що еколог Володимир БОРЕЙКО та головний редактор газети «Вечірній Київ» Роман КОСТРИЦЯ поширюють неправдиву інформацію про загибель тварин у столичному звіринці.

У зв’язку з цим зоопарк готує позов до суду, оскільки йдеться про імідж зоологічного парку та репутацію його нового керівника.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Київського зоопарку.

“В.БОРЕЙКО розповсюджує список «зниклих тварин» Київського зоопарку, який сягає вже 600. Варто зауважити, що у цьому списку тварин вагома частина є кормовою базою хижаків зоопарку (112 кроликів, 50 пацюків, 200 мишей), а також тварин, які загинули ще за попереднього керівництва, як, наприклад, пінгвін Гумбольдта, шимпанзе, зебра та інші”, - підкреслили в зоопарку.

Також у повідомленні зазначається, що “еколог БОРЕЙКО, відомий своїми гучними прес-конференціями на захист диких видів у віддалених регіонах України, «не помічав» масової загибелі тварин під час керівництва Світлани БЕРЗІНОЇ, бо був зайнятий так званим лікуванням дерев на території зоопарку та шукав тисячолітнього дуба”.

“Оскільки цей медіа-скандал підриває імідж Київського зоологічного парку державного значення, плямує репутацію генерального директора, а також працівників зоопарку, Київський зоопарк планує притягнути до відповідальності еколога Володимира БОРЕЙКА та головного редактора газети «Вечірній Київ» Романа КОСТРИЦЮ, які є джерелом цієї дезінформації та ініціаторами її широкого розповсюдження”, - підкреслюється в повідомленні.

В прес-службі зоопарку також інформують, що на 14 березня запланована прес-конференція керівництва зоологічного парку з приводу позову до суду.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня адміністрація Київського зоопарку спростувала повідомлення директора Київського еколого-культурного центру Володимира БОРЕЙКА про зникнення і загибель близько 500 тварин у зоопарку.

У коментарі прес-служби зоопарку, зробленому у зв`язку з публікацією у газеті «Вечірній Київ», зазначалось, що стаття містить дезинформацію. За даними зоопарку, у ньому померли за період з 15 жовтня 2010 року до кінця лютого нинішнього року 36 тварин, а не 500.