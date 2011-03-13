На Вінничині підробні гроші друкували студентка зі школяркою

У Вінницькій області міліція викрила 17-річну студентку та її подружку, 15-річна школярку, які займались друком фальшиві гроші на кольоровому принтері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України у Вінницькій області, у м.Могилів-Подільському за пияцтво в громадських місцях міліція затримала двох молодиків. Під час особистого огляду у них вилучено підроблені гроші – дві купюри номіналом 200 та 100 гривень. За місцем проживання одного з них міліція знайшла ще 1800 гривень номіналом по 500 та 200 гривень.

Співробітники міліції з’ясували, що гроші чоловікам передала для збуту на місцевих ринках 17-річна студентка , жителька м. Бар та її подружка, 15-річна школярка.

Підроблені купюри дівчата друкували на кольоровому принтері знайомого. 59-річному чоловіку сподобалась пропозиція дівчат в надії отримати швидкий прибуток. У нього теж вилучили 400 підроблених гривень та 20 доларів. За допомогою нехитрої комп’ютерної техніки – сканера та принтера фальшивомонетники випустили першу партію підроблених грошей. 150 з них вони встигли витратити в магазині. Ще 200 школярка підмінила в своєї бабусі на справжні, а пенсіонерка в свою чергу розплатилася ними за доставку газу.

За фактом незаконного виготовлення грошових купюр порушено кримінальну справу.

За виготовлення, зберігання та збут підроблених грошей, скоєні за попередньою змовою групою осіб, в Україні передбачено суворе покарання - ув’язнення строком від 5 до 10 років.