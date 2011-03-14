У Черкасах горіли склади побутової хімії підприємства «Пі Джі Трейд» дистриб'юторської компанії "Procter&Gamble".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ГУ МНС в Черкаській області, пожежу виявили охоронці під час чергового обходу приміщення складу.

На час прибуття перших пожежних підрозділів вогонь встиг охопити площу в 250 квадратних метрів. У складському приміщенні, загальною площею 1500 квадратних метрів, зберігалися миючі та інші засоби побутової хімії.

Для ліквідації пожежі, за підвищеним номером виклику, на місце події було направлено чергові караули з 4-х пожежних частин Черкас і ДПЧ-5 з охорони ВАТ «Азот». Також на місці пожежі працювали фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення УМНС та навчальна пожежна частина Академії пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. Усього до боротьби з вогнем було залучено 65 фахівців МНС і 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки.

Через кілька годин загорання було локалізовано. Завдяки оперативності та професіоналізму рятувальників вдалось захистити від вогню сусідні складські приміщення.

Тривають роботи з ліквідації загорання. На місці працює оперативна група Управління МНС, а також дослідно-випробувальна лабораторія, які з'ясують причину виникнення пожежі, а також суму завданих збитків.