Чоловік убив у центрі Москви дружину, яка гуляла з дітьми, і застрелився

Убита в центрі Москви жінка була нянею і під час вбивства вона гуляла з двома малолітніми дітьми, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.

Трагедія сталася сьогодні біля будинку 21 на вулиці Єфремова. Чоловік підбіг до жінки, яка гуляла з дитячою коляскою, вистрілив в неї з пістолета, після чого вистрілив в себе. Від одержаних поранень обидва загинули на місці.

"Діти при нападі не постраждали, їх забрали батьки", - сказав співрозмовник.

Убита жінка була громадянкою Молдови, повідомив він. "За попередніми даними, той, який застрелив жінку і застрелився сам, також громадянин Молдови, він був чоловіком убитої", - сказав співрозмовник.