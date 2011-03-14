Чоловік убив у центрі Москви дружину, яка гуляла з дітьми, і застрелився
22:03, 14 березня 2011Суспільство
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Громадянка Молдови працювала нянею
Убита в центрі Москви жінка була нянею і під час вбивства вона гуляла з двома малолітніми дітьми, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці.
Трагедія сталася сьогодні біля будинку 21 на вулиці Єфремова. Чоловік підбіг до жінки, яка гуляла з дитячою коляскою, вистрілив в неї з пістолета, після чого вистрілив в себе. Від одержаних поранень обидва загинули на місці.
"Діти при нападі не постраждали, їх забрали батьки", - сказав співрозмовник.
Убита жінка була громадянкою Молдови, повідомив він. "За попередніми даними, той, який застрелив жінку і застрелився сам, також громадянин Молдови, він був чоловіком убитої", - сказав співрозмовник.
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