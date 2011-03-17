Обладміністрація відповідає, що з хворими нирками все гаразд

У Чернігівській обласній лікарні хворі на ниркову недостатність отримують допомогу в повному обсязі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, такими є висновки комісії Міністерства охорони здоров’я, яка працювала в області 14-15 березня.

За інформацією начальника обласного управління охорони здоров’я Галини ВАСИЛЬКОВОЇ, комісія встановила, що надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю з хронічною хворобою нирок в умовах Чернігівської обласної лікарні здійснюється відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я. Показник забезпеченості діалізними апаратурами у регіоні 2010 році становить 1,4 на 100 тис. населення (по Україні - 1,5). На 1 діалізному апараті у 2009 році було виконано 725,8 сеансів (по Україні – 673,4), у 2010 – 789,3.

"За висновками комісії, медична допомога хворим зазначеної категорії, які перебувають на лікуванні в обласній лікарні, надається у повному обсязі", - наголосила Г.ВАСИЛЬКОВА.

Разом з тим, голова Чернігівської ОДА Володимир ХОМЕНКО вважає, що хоча вирішення проблеми лікування хворих у чернігівському Центрі "Фрезеніус" знаходиться поза межами компетенції обласної державної адміністрації, а механізм розрахунків з приватними закладами має бути визначений на рівні центральних органів виконавчої влади, питання надання медичної допомоги постійно перебуває на контролі облдержадміністрації і про припинення її надання хворим з нирковою недостатністю мова наразі не йде.

Як повідомлялося, хворі на ниркову недостатність з Чернігова 2 березня брали участь у пікетуванні Кабміну, відмовляючись від лікування в обласних лікарнях та вимагаючи забезпечити їм у подальшому надання медичних послуг у приватному центрі "Фрезеніус Медикал Кер Україна".