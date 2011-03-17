Міністр екології обіцяє покарати винних у загибелі 16 мільйонів мальків

«Винні у загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі обов’язково будуть покарані», - заявляє міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, 16 березня М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ здійснив контрольний візит на Кременчуцьке водосховище на чолі спеціальної комісії з вивчення ситуації щодо масової задухи риби.

За результатами перевірки комісія передала інформацію до Природоохоронної прокуратури. Розслідування, за словами міністра, триватиме 2-3 тижні. «Я триматиму це питання на особистому контролі. Винні обов’язково будуть покарані», - заявив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

За попередніми даними, збитки від масової задухи риби перевищують 1 млн. грн. За таких умов, відзначив міністр, дії винних у цьому інциденті можуть кваліфікуватись як халатність, яка завдала державі збитків у особливо великих розмірах, що передбачає не тільки адміністративну, а й кримінальну відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, мор риби в Кременчуцькому водосховищі відбувся через аварійне скидання води за рішенням міжвідомчої комісії, до складу якої входить у тому числі і Держагентство рибного господарства.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, на Кременчуцькому водосховищі під кригою задихнулися близько 16 млн. мальків.

За інформацією Мінекології, загибла риби на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Сулинський» знаходиться на стадії повного та часткового бактеорологічного розкладу. При візуальному обстеженні на урочищі Хатнища виявлені загиблі риби різних видів, а саме: карась, лящ, гірчак, амурський чубучок. Присутній стійкий і різкий запах розкладу риби.