З луганської школи евакуювали 600 учнів і вчителів

У Луганську через неправдиве повідомлення про замінування евакуйовували 580 учнів та вчителів однієї зі шкіл.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, учора, 16 березня, до ГУ МНС України в області на “101” зателефонувала невідома, яка повідомила, що в приміщенні загальноосвітньої школи закладено вибухівку.

В ході перевірки цього навчального закладу вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

Правоохоронці встановили, що це безпідставне повідомлення з метою зриву навчального процесу зробила 22-річна місцева жителька, яка проходить навчальну практику в цій школі.