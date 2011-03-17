З луганської школи евакуювали 600 учнів і вчителів
12:30, 17 березня 2011Суспільство
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Через “замінування”
У Луганську через неправдиве повідомлення про замінування евакуйовували 580 учнів та вчителів однієї зі шкіл.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ, учора, 16 березня, до ГУ МНС України в області на “101” зателефонувала невідома, яка повідомила, що в приміщенні загальноосвітньої школи закладено вибухівку.
В ході перевірки цього навчального закладу вибухонебезпечних предметів не було виявлено.
Правоохоронці встановили, що це безпідставне повідомлення з метою зриву навчального процесу зробила 22-річна місцева жителька, яка проходить навчальну практику в цій школі.
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