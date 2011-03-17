У Києві під стадіон Динамо підкинули «бомбу»

У Києві сьогодні вранці в міському парку неподалік стадіону "Динамо ім. В.Лобановського" двірник виявив у смітнику картонну коробку, перемотану скетчем, із прикріпленим до неї електронним годинником.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, інформація про це надійшла по спецлінії "102" о 06.20, після чого до місця "пригоди" відразу виїхали слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи.

У результаті поверхового обстеження знахідки було прийнято рішення про її знешкодження за допомогою так званої водяної гармати. Після цієї операції було вилучено пластикову пляшку із білою кристалічною речовиною. Всі залишки невідомого предмета направлено на експертизу.

Разом з тим у міліції схильні вважати, що знайдений пакунок не є вибуховим пристроєм, а його вміст - "скоріш за все, звичайна сіль". "Напевно, це чийсь черговий невдалий жарт", - сказали у міліцейському главку.