Православні відзначають свято Святого Духа

Православна Церква відзначає в понеділок свято Святого Духа, який в народі також називають "Духів день".

За стародавньою християнською традицією понеділок, наступний за днем Святої Трійці, є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці - Святого Духа.

Згідно з православним ученням, саме зішестя Святого Духа на апостолів явило піклування всіх Осіб Триєдиного Бога про світ: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

В євангельській традиції зішестя Святого Духу описується як полум`я, спалахи якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" – почали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах, і таким чином дістали можливість проповідувати віру Христову по всьому світу.