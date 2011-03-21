Янукович загрожує Азарову піти «хірургічним шляхом»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА припинити існуючу практику стягування податків наперед.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання керуючої ради Комітету з економічних реформ сьогодні в Києві.

Президент наголосив, що таке ганебне явище, як стягування податків наперед, наприклад за два місяці, які ще не минули, в Україні існує.

«Такі випадки, на жаль, ще є і це треба припинити, припинити. Ця практика повинна бути припинена, Миколо Яновичу», - сказав Президент, звертаючись до прем’єр-міністра М.АЗАРОВА.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, «якщо ми цього не зробимо найближчим часом – будемо робити це хірургічним шляхом».