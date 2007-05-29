Пукшин: Піскун розуміє, що ухвала Солом’янського суду є “липовою”

Святослав ПІСКУН особисто звернувся до Шевченківського суду міста Києва з позовом щодо оскарження указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про звільнення його з посади генерального прокурора.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.

“Наскільки я поінформований, С.ПІСКУН подав позовну заяву до Шевченківського суду, тобто він добре розуміє, що ухвала Солом’янського суду є “липовою”, - зауважив І.ПУКШИН, додавши, що постанова Солом’янського суду винесена з грубими порушеннями процесуальних норм.

За його словами, суддя, виносячи завідомо неправосудне рішення, “прекрасно розумів”, що питання оскарження дії чи бездіяльності Кабінету міністрів, Президента чи інших органів центральної виконавчої влади слухається судом у кількості трьох суддів. “А він це зробив одноосібно, тобто це однозначно завідомо незаконне рішення суду”, - наголосив І.ПУКШИН, нагадавши, що Секретаріат Президента в суботу звернувся до Апеляційного суду Києва з поданням щодо оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва.

Водночас у прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що 25 травня Шевченківським районним судом Києва було зареєстровано позовну заяву С.ПІСКУНА про визнання указу Президента щодо його звільнення незаконним.

У прес-службі також нагадали, що Солом’янський районний суд наприкінці минулого тижня прийняв до розгляду та виніс постанову за позовною заявою народного депутата від Партії регіонів Владислава ЗАБАРСЬКОГО, в якій він просив припинити протиправні дії Президента і зупинити його указ щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності звільнив С.ПІСКУНА з посади генпрокурора.

Іншим указом Президент поклав виконання обов`язків генерального прокурора України на заступника генпрокурора України - прокурора Автономної Республіки Крим Віктора ШЕМЧУКА.

25 травня С.ПІСКУН заявив, що Солом’янський районний суд м. Києва поновив його на посаді генерального прокурора України. За словами С.ПІСКУНА, “відбулося рішення Солом’янського суду. Скасовано Указ Президента про моє звільнення (з посади генерального прокурора – УНІАН) як незаконний. Тому я поновлений на посаді”.

26 травня прес-служба Генпрокуратури роз’яснила, що Солом’янський районний суд Києва, згідно з ухвалою від 25 травня 2007 року, зупинив дію Указу Президента України щодо звільнення С.ПІСКУНА з посади Генерального прокурора України до вирішення справи по суті.

28 травня Секретаріат Президента України звернувся до Апеляційного суду з поданням щодо оскарження рішення Солом’янського районного суду Києва про призупинення дії Указу Президента України про звільнення С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора України.

Того ж дня С.ПІСКУН заявив, що підкориться рішенню Апеляційного суду, якщо той скасує постанову Солом’янського райсуду, але оскаржуватиме його у Верховному Суді.