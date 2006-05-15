В Україні весь тиждень дощитиме

Завтра, 16 травня, в Україні зберігатиметься мінлива хмарність, у східних областях та місцями у південній частині йтимуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 4-9° тепла, на півдні та сході - до 11°, вдень в Україні - 17-22°.

17-18 травня мінлива хмарність. 17 травня без опадів, лише у західних та місцями в північних областях вдень короткочасні дощі. 18 травня в Україні, крім східних областей, дощі (в західній частині сильні дощі). Місцями грози, подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в окремих районах пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в Карпатах до 24 м/с. Температура вночі - 7-12° (17 травня у східних областях - 4-9° тепла); вдень - 19-24°. Водночас, 18 травня в західних, північних та Вінницькій області відбудеться різке зниження температури. до 10-15°.

19 травня на сході країни та в західних областях, 20 травня - на більшій частині території - дощі, місцями грози. Температура вночі - 5-11° (19 травня у північних та центральних областях - 2-7° тепла, на ґрунті подекуди заморозки 0-3°), вдень - 18-24° тепла.

21-24 травня у південній частині переважно без опадів; на решті території місцями (в західних областях майже повсюди) короткочасні дощі, грози.

Температура поступово підвищиться на 3-5°, лише в західних областях незначне коливання денної температури.

У Києві та області 16 травня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі - 7-9°, вдень - 18-20°, по області вночі - 4-9° тепла, вдень - 17-22°.

17-18 травня мінлива хмарність. 17 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; 18 травня дощі, грози, подекуди град, вдень пориви вітру 15-18 м/с. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 7-12°; вдень 17 травня - 19-24°, 18 травня відбудеться різке зниження температури до 10-15°.

19 травня припинення опадів, 20 травня короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 19 травня - 2-7° тепла, на ґрунті подекуди заморозки 0-3°, 20 травня - 6-11° тепла; вдень - 19-24°.