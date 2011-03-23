Під Херсоном другу добу горять плавні

У дніпровських плавнях поблизу Херсона продовжує горіти очерет.

Як передає кореспондент УНІАН, вогнища невеликі за розмірами, але численні. Фактично очерет горить уже не вздовж Дніпра – вогонь рухається вглиб території.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня ввечері у плавнях спалахнув очерет. За інформацією прес-служби Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, на телефон установи надходили численні скарги жителів міста про підпал очерету в мікрорайоні Корабел (Комсомольский район Херсона). Завдяки погодним умовам, зокрема, слабкому вітру, пожежа оминула житлові будинки та промислову зону.

Херсонське облуправління екології підозрює в підпалі місцевих браконьєрів. «Подібні випадки частішають щовесни, особливо під час нересту. Як правило, в цей час браконьєри підпалюють очерет у місцях нересту риби з метою отримати легку здобич. Із цією ж метою й мисливці підпалюють очерет, виганяючи тварин на відкриту місцевість», - зазначається в повідомленні.

Збитки від пожежі й конкретні причини її виникнення з`ясовують фахівці МНС, «Херсондержрибоохорони» і Державної екологічної інспекції в Херсонській області.