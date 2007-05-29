Юлії Тимошенко повідомили ”ціну питання”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що є спроби зірвати проведення виборів шляхом підкупу депутатів із БЮТ та «Нашої України», щоб вони забрали свої заяви про складення депутатських повноважень

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, в кулуарах ВР «сьогодні отримали корупційну новину», що «120 млн. дол. виділено бюджету деякими людьми в коаліції, які пропонують нашим депутатам (із БЮТ та «Нашої України» - УНІАН) гроші, щоб вони ці заяви (щодо виходу із фракцій і дострокового припинення депутатських повноважень – УНІАН) забрали».

«Пішли гроші по кулуарах, які викуповують ці заяви», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що всі будуть «пильно спостерігати, чи є такі депутати в двох демократичних фракціях, які на цей бюджет в 120 млн. дол. припадуть».

«Історія, на жаль, коаліцію нічого не вчить. Вони і далі вважають, що все вирішують гроші, але це не так. Далеко не все вирішують гроші», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогодні понад 170 депутатів із фракцій БЮТ та НУ написали заяви про вихід із фракцій, а таким чином про складення депутатських повноважень.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що йдеться про досить відповідальних і сміливих людей. Вона зазначила, що «у найближчі десятки років ніхто подвиг депутатів демократичних фракцій не повторить».