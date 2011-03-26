Міліція затримала другого підозрюваного у вбивстві київського судді

Працівники міліції сьогодні вночі затримали другого підозрюваного у вбивстві судді Шевченківського районного суду Києва Сергія Зубкова.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Києві, затриманий - молодий чоловік, мешканець столиці.

“У затриманого вилучено речові докази, які прямо вказують на його причетність до скоєння злочину. Він дає покази, зізнається у злочині”, - зазначили у столичному главку.

Разом з тим у ЦГЗ зауважили, що наразі встановлено, що зловмисники дуже ретельно готувалися до злочину. Так, вони відстежували шляхи та засоби пересування потерпілого, графік його роботи, режим дня його та його родичів. Крім того, під час злочину вони використовували засоби маскування (під медичних працівників), портативні радіостанції.

Водночас судмедекспертиза встановила, що потерпілий отримав не лише ножові та вогнепальні поранення, але й поранення шилом.

“Що стосується мотивів вбивства, - зазначили в ЦГЗ, то вони пов’язані із судовим рішенням, яке виніс суддя, і яке не задовольнило одну зі сторін. Тобто, банальна помста”.

Як повідомляв УНІАН, суддю Шевченківського районного суду С.Зубкова було вбито в під`їзді свого будинку по вул. Голосіївській у Києві увечері 21 березня.

24 березня міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив про затримання людини, підозрюваної у вбивстві С.Зубкова.