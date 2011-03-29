Проти екс-заступника начальника Київського метро порушили справу

Знову держзакупівлі...

Прокуратура міста Києва за результатами перевірки діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен» на предмет проведення державних закупівель порушила кримінальну справу щодо колишнього заступника начальника метрополітену. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, екс-чиновник, перевищуючи службові повноваження, уклав договір з ТОВ «Укррослізинг» про збільшення вартості фінансових лізингових послуг на придбання 100 вагонів метро на суму 90 млн. грн. Кримінальну справуц порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

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