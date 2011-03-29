Проти екс-заступника начальника Київського метро порушили справу
11:51, 29 березня 2011Суспільство
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Знову держзакупівлі...
Прокуратура міста Києва за результатами перевірки діяльності комунального підприємства «Київський метрополітен» на предмет проведення державних закупівель порушила кримінальну справу щодо колишнього заступника начальника метрополітену.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, екс-чиновник, перевищуючи службові повноваження, уклав договір з ТОВ «Укррослізинг» про збільшення вартості фінансових лізингових послуг на придбання 100 вагонів метро на суму 90 млн. грн.
Кримінальну справуц порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.
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