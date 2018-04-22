Курков розповів про крадену ложечку, Кінах - про душевне багатство

Андрій Курков, Катерина Серебрянська, Оксана Байрак, Анатолій Кінах показали своєрідний майстер-клас, який можна було умовно назвати «Колекціонуємо не тільки ювелірні вироби». На вечірці, що пройшла в конференц-залі готелю «Опера» письменник, олімпійська чемпіонка з гімнастики, режисер і міністр економіки показали себе абсолютно з іншого боку, ніж ми їх звикли бачити. Ідея провести акцію, що мала назву «Галерея талантів», належить дизайнерові Олені Стаценко і арт-фотографу Ірині Продаєвич.

Виявилось, що найбільше побічних талантів виявилося у Андрія Куркова. Він, зокрема, розповів про те, що в період з дев`яносто першого по дев`яносто другий роки його руками було зроблено близько трьохсот черепків, блюдець і піал. Літератор палив глину в місті Слов`янську Донецької області.

- Я в той час захоплювався різною революційною атрибутикою і знайшов стару періодику двадцатих-тридцятих років. Серед усього цього був журнал «Каторга і заслання» для колишніх жертв царського режиму. У журналі й начитався розповідей каторжан. Тому одне блюдце, представлене тут, так і називається «Пам`ять про заслання».

Курков також сам розписував свої роботи примітивними малюнками, на яких можна побачити червоноармійців, ялиночок, трактори. Обпалюючи, він пропускав фарфорові вироби через величезну тунельну піч разом з сирими унітазами і бачками, між якими їх розставляв. За технологією унітази мали бути сухими. Але попадалися такі, які містили в собі вологу - вони вибухали. Тому не дивуйтеся, якщо на багатьох роботах письменника ви виявите уламки унітазів.

Загалом Курков представив відвідувачам виставки чотири роботи, серед яких була, зокрема, тарілка «20 років РСЧА» (РСЧА - робітничо-селянська червона Армія - УНІАН). «Агітфарфор - це єдине, що я можу робити», - сказав письменник. Правда, він також відзначив, що колекціонує живопис і графіку. Є також у нього експозиція підстаканників радянського часу - він купував їх у провідників.

- У середовищі колекціонерів щось вкрасти для своєї колекції за гріх не вважається. Є у Вас крадені речі? - запитав у літератора УНІАН.

- Вкрасти у людини - завжди гріх, крадіжка у підприємства за гріх не вважалася. У мене є ложка, яку для мене спеціально вкрали з гранд-отеля в Норвегії. Дуже красива.

Гімнастка Серебрянська показала картину, яку вона написала разом зі своїм шестирічним сином Євгеном:

- Це фіолетово-червоне море з хмарами було написане після медитації. Але таке враження складається, якщо дивитися на картину горизонтально, якщо ж її поставити вертикально, то ми побачимо низхідний потік енергії.

Дійсно, красиво і справді це розкрило для публіки спортсменку з нового боку. Тільки ми подумали, що цей потік енергії - висхідний.

Оксана Байрак представила нам чотири маски, привезені їй друзями з різних частин світу і розписані своїми руками. Одну з цих масок подарував Дмитро Харатьян, і тому Байрак багато говорила про Тибет, ян-інь і любов з великої літери. Ще в колекції актриси і режисера - палиці гвінейського племені, єдиного матріархального. Цей предмет кілька століть передавався від матері до доньки. Байрак активно жестикулювала, із задоволенням демонструвала африканський предмет і говорила: «Мені подарували цю палицю, тому що я найдостойніша жінка».

Анатолій Кирилович розповів про те, як він свого часу вчився в Ленінграді на корабела і продемонстрував десяток різних макетів суден.

- А взагалі в моїй колекції їх близько п`ятдесяти, - сказав Кінах. - Це в основному подарунки моїх друзів. Дорогі подарунки. Зокрема, он той маленький бурштиновий корабель - подарунок російського політика і бізнесмена Аркадія Вольського, який, на жаль, від нас вже пішов. В цілому ж я не замислювався, скільки коштує моя колекція, напевно, чимало.

- У китайській традиції корабель - символ матеріального багатства. Як міністрові економіки і підприємцю, Вам це допомагає?

- Я скоріше оцінюю це як символ душевного багатства, - сказав Анатолій Кирилович.

На цьому «Галерея талантів» не закінчує свою роботу. Стежте за пресою, говорив колись Кучма: хто зна, у кого з ваших кумирів виявиться незвичайне хобі.