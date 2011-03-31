Київський губернатор обіцяє більше грошей на освіту і охорону здоров'я

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК обіцяє збільшити фінансування сфер освіти та охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам після засідання колегії Головного управління освіти і науки Київської області.

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, за результатами першого кварталу обласний бюджет перевиконано. Він зазначив, що додатково у бюджет надійшло близько 8 млн. грн., які будуть спрямовані на фінансування освіти, охорони здоров’я та на допомогу соціально незахищеним верствам населення. При цьому він зазначив, що для цього необхідно внести зміни до бюджету області на поточний рік.

А.ПРИСЯЖНЮК наголосив, що у Київській області немає заборгованості із заробітної плати вчителям. За його словами, в області не закрита жодна школа. При цьому губернатор додав, що все-таки оптимізація у сфері освіти здійснюватиметься, оскільки, зокрема, в деяких містечках є по три школи, дві з яких не заповнені навіть на 50%. На його думку, в таких випадках розпорошуються кошти, тому необхідно провести оптимізацію. Водночас губернатор Київщини підкреслив, що жодна школа не буде закрита, доки не будуть вирішені два основних питання: забезпечення школярів автобусами для перевезення на навчання у найближчі школи та обов’язкове працевлаштування вчителів.

А.ПРИСЯЖНЮК також повідомив, що нещодавно проводив конференцію депутатів від Партії регіонів усіх рівнів. Він зазначив, що за кожним депутатом закріплено талановиту дитину, якій потрібна підтримка чи то для участі в олімпіадах, чи в спортивних заходах. Він також наголосив, що завжди допомагатиме дітям-сиротам, зокрема, у працевлаштуванні та навчанні після закінчення шкіл-інтернатів.

А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що особлива увага також приділятиметься відродженню в селах будинків культури.