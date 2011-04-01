На польсько-українському кордоні «замінували» пункт пропуску Дорохуськ

Вчора на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин - Дорохуськ» на кілька годин припинялося оформлення людей і транспорту через анонімне повідомлення про замінування.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, близько 16.00 польська сторона повідомила про припинення пропуску у зв’язку з тим, що в поліцію поступив анонімний телефонний дзвінок про замінування пункту пропуску «Дорохуськ».

Українські прикордонники повідомили про надзвичайну подію взаємодіючі органи і також припинили оформлення.

У пункт пропуску «Ягодин» були направлені резерви з кінологічними групами для перевірки наявності вибухових речовин. Прикордонники також проводили роз’яснювальну роботу з людьми у черзі для уникнення конфліктних ситуацій. Загалом у черзі зібралося близько 300 легкових і 100 вантажних автомобілів.

О 19.25 польська сторона повідомила про завершення перевірки пункту пропуску «Дорохуськ», під час якої вибухових речовин не виявили. О 19.30 відновився пропуск через державний кордон.

До середини ночі, завдяки збільшенню оглядових груп, вдалося оформити значну часину осіб і транспортних засобів, в результаті чого пункт пропуску продовжив роботу у звичайному режимі.