Кабмін шукає, чим замінити квотування зерноекспорту

Урядовий проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур зареєстрований у Верховній Раді України (№8321).

Відповідна інформація розміщена на сайті ВР.

Водночас, текст документа на сайті відсутній.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Кабінет міністрів ухвалив відповідний документ, яким, на етапі його розгляду за засіданні КМУ, пропонувалося ввести експортні мита на: пшеницю, суміш пшениці й жита, полбу – 9%, ячмінь – 14%, кукурудзу – 12%.

30 березня Кабінет міністрів продовжив дію квот на експорт зернових до 1 липня поточного року і збільшив обсяг квот на експорт кукурудзи на 2 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України 4 жовтня 2010 року встановив до кінця року квоти на експорт пшениці і суміші пшениці і жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи - 2 млн. тонн, ячменю - 0,2 млн. тонн і жита - 1 тис. тонн, гречки - 1 тис. тонн.

8 грудня 2010 р. режим квотування було продовжено до кінця березня 2011 року, а розмір квот збільшено на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн - до 1 млн. тонн, кукурудзи - на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

26 січня 2011 року міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.

22 лютого він повідомив, що Міністерство аграрної політики і продовольства планує дати остаточну відповідь з приводу ситуації з квотуванням зерна у першій декаді березня після того, як буде завершено аналіз залишків зерна в Україні.

Зернотрейдери Євросоюзу і США висловлюють стурбованість у зв`язку із втручанням держави в роботу зерноринку, введенням квот і непрозорим їх розподілом.

Крім того, 29 березня перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА повідомила, що Україна має намір замінити заходи нетарифного регулювання ринку зерна (квотування експорту) заходами тарифного регулювання.

«31 березня закінчується дія квот на експорт зерна, і президент Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає підготувати відповідний акт, згідно з яким, якщо потрібні обмеження, то це будуть не квоти, а митні заходи», - сказала І.АКІМОВА.