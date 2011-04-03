Жителі Дніпропетровщини здали зброю

За підсумками місячника добровільної здачі зброї, який проходив протягом березня, жителі Дніпропетровщини принесли до міліції понад 304 одиниць зброї та 185 тис. боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник управління громадської безпеки ГУ МВС в Дніпропетровській області полковник міліції Микола ФЕДОРОВИЧ.

За його словами, основна маса зданої зброї - 210 одиниць – мисливські гладкоствольні рушниці, які в радянські часи продавалися без будь-яких документів та дозволів.

В ході місячника жителі регіону добровільно розпрощалися з 38 одиницями армійської зброї, яка була незаконно ввезена в Україну з місць ведення бойових дій.

М ФЕДОРОВИЧ повідомив, що один чоловік приніс до міліції міну, яка була в робочому стані і за певних дій могла б вибухнути. Міну терміново довелося знешкодити.