Водіїв маршруток звільняють за відмови перевозити пільговиків

У Тернополі почали жорстко карати водіїв маршруток, які відмовляються перевозити безкоштовно пільговиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, за результатами розгляду двох скарг в Управління транспорту, комунікації та зв’язку міської ради уже звільнено двох водіїв. Один з них відмовив у перевезенні ліквідатору аварії на ЧАЕС ІІ категорії, після чого той звернувся зі скаргою в управління. Ще одна скарга надійшла на некоректне ставлення до пільговиків водія на маршруті №36. Скарги були розглянуті профільним управлінням спільно з перевізниками, після чого недобросовісних водіїв звільнено з роботи.

«Водіїв звільнено за порушення Закону України «Про автомобільний транспорт» та договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в Тернополі. Вважаю, це буде хорошим уроком для інших водіїв, що не професійно виконують власну роботу», – прокоментував ситуацію міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.

Він наголосив, що у разі нових скарг, Управління транспорту й надалі жорстко реагуватиме на відмову водіїв безкоштовно перевозити пільговиків. Відтак мер закликав жителів міста оперативно повідомляти про несумлінних водіїв.

Як повідомляв УНІАН, однією з умов конкурсу для перевізників, який відбудеться у травні 2011 року, є безкоштовне перевезення пільговиків в необмеженій кількості. Частково кошти на компенсацію перевізникам за обслуговування пільговиків заплановано закласти у міському бюджеті.

Наразі згідно з угодою перевізників з міською радою маршрутні автобуси, які курсують у звичайному режимі, зобов’язані безкоштовно перевозити до 5 пільговиків одночасно.