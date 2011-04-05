Експерт: Центральний депозитарій на базі НДУ - чистої води лобізм

Голова правління групи компаній «ТЕКТ» Вадим ГРИБ не бачить логіки в створенні Центрального депозитарію на базі «Національного депозитарію України» (НДУ).

Таку точку зору експерт висловив УНІАН, коментуючи намір оргкомітету зі створення Центрального депозитарію сформувати цю структуру на базі НДУ.

В.ГРИБ зазначив, що плани робочої групи зі створення Центрального депозитарію саме на базі НДУ не відповідають ні сучасним міжнародним тенденціям, ні ринковій ситуації, що склалася.

«У світі немає практики, яка примушувала б створювати депозитарії на основі іменних державних компаній. Але тут треба апелювати не до практики, а до логіки. Якщо за «Всеукраїнським депозитарієм цінних паперів» закріплено 86% ринку, ну навіщо, скажіть, створювати Центральний депозитарій на базі НДУ? Це, як мінімум, нелогічно», - вважає В.ГРИБ.

«Навіщо відбирати всі можливості у ринкового депозитарію, який за рахунок кращої роботи добився своїх позицій, і штучно віддавати державному депозитарію? Хоча він не зовсім державний, у ньому є пакет, що належить приватним компаніям, що також викликає питання», - запитує експерт.

Окрім цього, голова правління групи компаній «ТЕКТ» сказав, що за сценарієм створення Центрального депозитарію на базі «НДУ» проглядаються лобістські зусилля високопоставленого державного чиновника: «Логіки в створенні ЦД на базу НДУ немає. Це чистої води лобізм зі сторони Віктора ІВЧЕНКА» (заступника голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, у рамках програми взаємодії України з МВФ 10 грудня 2010 року було підписано договір, відповідно до якого Україна зобов`язалася в 2011 році створити єдиний Центральний депозитарій, який повністю відповідатиме міжнародним стандартам, управлятиметься прозоро, базуватиметься на принципах корпоративного управління, що забезпечують збалансоване представництво інтересів учасників ринку і держави, тобто на базі ВДЦП. Участь держави мала полягати винятково у створенні ефективної законодавчо-нормативної бази. Фінансування Центрального депозитарію за рахунок державних коштів має бути зведене до мінімуму.

4 лютого 2011 року заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій і інформатизації Віктор ІВЧЕНКО звернувся до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з пропозицією створити Центральний депозитарій України на базі Національного депозитарію України.

28 лютого 2011 року прем`єр затвердив склад оргкомітету й заходи зі створення Центрального депозитарію на базі Національного депозитарію України. До даної групи не ввійшли представники Всеукраїнського депозитарію цінних паперів, створеного операторами фондового ринку.

Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон ТЕФТ у листі до віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА відзначав, що створення Центрального депозитарію на базі ВАТ «Національний депозитарій України» суперечить домовленостям між урядом України і МВФ щодо створення Центрального депозитарію цінних паперів.