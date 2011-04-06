Заступниця міністра культури назвала письменника Олеся Гончара поетом

Заступниця міністра культури Вікторія ЛІСНИЧА назвала письменника Олеся Гончара поетом.

Як повідомляє «Газета по-українськи»,це сталося вчора під час вручення премії імені Гончара у столичному Будинку письменників.

"Сьогодні ми вручаємо премію імені видатного українського поета Олеся Гончара. Її заснували 1997 року. Стати її лауреатом - це більше, ніж почесно. Своїм життям і творчістю Олесь Терентійович зумів яскраво заявити про себе. Пам`ятаю його закоханим у життя, чесним і відданим своїй Батьківщині", - сказала вона.

"Я відношу себе до патріотів України і хочу сказати, що наша мова заслуговує на те, щоб бути єдиною державною мовою", - додала В.ЛІСНИЧА.

Як пише газета, на врученні премії була присутня вдова Олеся Гончара — Валентина Данилівна. Після ляпу В.ЛІСНИЧОЇ вона опустила вниз очі, перезирнулася з головою спілки письменників Володимиром ЯВОРІВСЬКИМ. Люди в залі почали перешіптуватися. Заступився за заступницю міністра поет Іван ДРАЧ. "Заступниця міністра назвала Олеся Гончара поетом. Це - велика і свята правда. Вікторія ЛІСНИЧА розкрила ще одну грань його таланту", - зауважив він.

Премію ім. Гончара заснував німецький меценат Дітер КАРЕНБЕРГ разом з дружиною письменницею Тетяною КУШТЕВСЬКОЮ 1996 року. На конкурс приймають твори україномовних авторів, віком до 30 років. Переможців обирають у 5 номінаціях: проза, цикл оповідань, поезія та літературознавча праця, присвячена творчості Олеся Гончара.

Нагороду здобув полтавчанин Микола СЕПАНЕНКО за 3-томне дослідження про Олеся Гончара, Ірина ЯКУБІВСЬКА за рукопис роману "Крик мертвого", Олександра ПАСЬКО за роман "Портал", Катерина МІЩУК за дослідження про роль пісні у творчості Гончара та Вікторія ТИЩЕНКО за збірку "Якби зорі вміли співати".

Лауреати отримали від 100 до 400 євро.