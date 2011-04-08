До управління Міносвіти передано низку вишів (список)

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 6 квітня ухвалив рішення про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Зокрема, до Міносвіти передано Донецький коледж будівництва та архітектури, Запорізький будівельний коледж, Кам`янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Кіровоградський будівельний коледж, Криворізький будівельний коледж, Луганський будівельний коледж, Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну, Макіївський політехнічний коледж, Маріупольський будівельний коледж, Севастопольський будівельний коледж, Сумський будівельний коледж та Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Як зазначили у прес-службі, підпорядкування Міністерству освіти і науки, молоді та спорту забезпечить зміцнення вертикалі управління системою вищої освіти між міністерством та обласними державними адміністраціями, на території яких знаходяться виші різного підпорядкування.

Рішення Кабінету міністрів створить сприятливі умови для управління системою вищої освіти, дотримання єдиних державних вимог щодо якості підготовки фахівців і здійснення єдиних підходів до планування, організації, мотивації та контролю за якістю діяльності системи.

За словами міністра Дмитра ТАБАЧНИКА, буде оптимізовано мережу вищих навчальних закладів у розрізі регіонів з урахуванням демографічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої і невиробничої сфери та приведено у відповідність до потреб сучасного ринку праці.

Ухвалене урядом рішення усуне дублювання підготовки фахівців, нераціональне формування обсягів підготовки фахівців з вищою освітою за кошти державного бюджету, суттєво зменшить витрати на управління навчальними закладами без зниження ефективностіфункціонуваннясистеми вищої освіти, йдеться у повідомленні.