В Україні суттєво знизилося радіаційне забруднення з японської АЕС

У повітрі над Україною концентрація радіонуклідів, викинутих з аварійних реакторів АЕС Фукусіма, становить долі відсотка від допустимих рівнів, встановлених Міністерством охорони здоров’я України. Спостерігаються низькі концентрації йоду-131, а також цезію-137 і 134, що мають походження з викидів аварійної АЕС Фукусіма.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія Національної гідрометеорологічної служби МНС України.

За останні тижні максимальні концентрації зафіксовані в період з 29 по 31 березня. Починаючи з 31 березня спостерігається суттєве зниження забруднення до 2 квітня, але вже 3 квітня внаслідок специфічних умов атмосферної циркуляції над територією України (вторгнення циклону з півдня) концентрація радіоізотопів дещо підвищилась, однак це підвищення було недовгостроковим (тривалістю 1-2 доби), після чого спостерігається зниження забруднення до теперішнього часу. Спостереження тривають.