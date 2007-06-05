Масове отруєння на Житомирщині: 30 людей опинилися в лікарні

4 червня із с.Копище Олевського району Житомирської області до інфекційного відділення Олевської центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 10 осіб, з них троє дітей (1993, 1994 та 1999 р.н.).

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина захворювання - вживання неякісних продуктів харчування 3 червня під час весілля, на якому перебувало близько 100 осіб.

Сьогодні вночі з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано ще 20 осіб, з них 4 дитини (1998, 1999, 2001 та 2005 р.н.).

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього ступеню важкості. В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Житомирській області.