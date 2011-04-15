Служба зовнішньої розвідки знайшла в своїх архівах лист Винниченка

Служба зовнішньої розвідки України передала Інституту літератури імені Тараса Шевченка оригінал рукописного листа відомого письменника, художника, політичного і державного діяча часів Української Народної Республіки Володимира Винниченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СЗР, зазначений лист було виявлено у галузевому державному архіві Служби зовнішньої розвідки в процесі здійснення комплексних заходів, спрямованих на перегляд грифів секретності архівних матеріальних носіїв інформації.

Лист написаний олівцем на 7 аркушах, датований 2 лютого 1928 року і був відправлений з Парижа до редакції часопису “Українські Вісті”. У ньому автор веде полеміку з літературними критиками довкола оцінок його роману “Сонячна машина”.

Заступник директора Інституту літератури ім. Шевченка Сергій ГАЛЬЧЕНКО після одержання цього листа зазначив, що за відсутності в Україні архіву В.Винниченка, зокрема оригіналів рукописів його творів, переданий документ має історико-культурне значення, становить практичну цінність для вітчизняних філологів, літературознавців, текстологів і використовуватиметься у науковій, дослідницькій та викладацькій діяльності.

Передача документа відбулася у приміщенні історико-меморіального музею Михайла Грушевського у рамках експонування тут виставки картин В.Винниченка.

***Над романом “Сонячна машина” В.Винниченко працював з 1921 до 1925 року з деякими перервами. Через упереджене ставлення до української літератури за кордоном В.Винниченко покладав великі сподівання на видання "Сонячної машини" в Україні. У 1928 році роман вийшов одразу у двох видавництвах – Державному видавництві України і у кооперативному видавництві "Рух" з наступним перевиданням у 1930 році. Поява "Сонячної машини" на книжковому ринку стала помітною подією в Україні. Незважаючи на те, що радянська партійна критика негативно оцінила роман через відсутність позитивного показу соціалістичної дійсності і загалом соціальної проблематики, охрестивши автора "дрібним буржуєм", твір у колах української інтелігенції і студентської молоді мав великий успіх.