На завтра Україні обіцяють комфортну погоду

Завтра лише на Прикарпатті та в Карпатах місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 12-17°, на півночі Лівобережжя та місцями у східних областях 5-10°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 14-19°.

7-8 червня - вночі переважно без опадів, вдень в окремих районах невеликі короткочасні грозові дощі. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18-20°, вдень 23-28°; у східній частині вночі 5-10°, вдень 20-25°.

9-10 червня - без опадів, лише у прикарпатських областях, а вдень 10 червня в Україні окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 10-16°, на півдні до 20°, 9 червня на півночі Лівобережжя місцями 5-7° тепла; вдень 22-28°, у східній частині 20-25°.

У Києві та області у середу опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 25-27°; по області вночі 12-17°, вдень 23-28°.

7-8 червня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 23-28°.

9-10 червня - без опадів, лише вдень 10 червня окремі невеликі короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.