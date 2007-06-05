Секретаріат Президента на честь свята відкриє двері для журналістів

9-30 - З нагоди Дня журналіста Секретаріат Президента України оголошує День відкритих дверей. В програмі: екскурсія для ЗМІ приміщеннями Державних резиденцій глави держави (Секретаріат Президента, будівля по вул. Лютеранська, 23, будинок Городецького), огляд виставок (виставка подарунків Президентові України, фотовиставка «Президент і ЗМІ»), зустріч Президента Віктора Ющенка з представниками ЗМІ (вітальне слово глави держави, коротке спілкування з медіа). Представники ЗМІ запрошуються на 9.30 (вул. Банкова, 11, 3-й під’їзд). На 14.00 заплановане коротке спілкування В.Ющенка з представниками ЗМІ. Потрібна акредитація. Телефони: 255-63-18, 255-65-01 та 255-78-44 до 15-00 5 червня.