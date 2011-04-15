Головнокомандувач ЗСУ запросив фінських військових на навчання

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Григорій ПЕДЧЕНКО запросив представників Сил оборони Фінляндії взяти участь в українсько-американських тактичних навчаннях “Репід Трайдент-2012”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, відповідне запрошення він передав у ході візиту до Фінляндської Республіки.

Відповідне військове навчання планується провести з 23 липня по 3 серпня наступного року на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворівському районі Львівської області.

Також під час візиту головнокомандувач ЗСУ провів переговори з командувачем Силами оборони Фінляндії генералом Арі ПУХЕЛОЙНЕНОМ, в ході яких було обговорено питання реформування та розвитку збройних сил обох країн, а також стан і перспективи українсько-фінського військового співробітництва.

Крім того, члени української делегації відвідали Карельську бригаду, ознайомилися з реформами, які проводяться у фінській армії, поділилися досвідом миротворчої діяльності та визначили шляхи подальшої співпраці.