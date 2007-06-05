В Азовському морі заборонили купатися

Масовий мор риби спостерігається в останні дні в Азовському морі в районі сіл Сєдово, Широкіно і Виноградне Новоазовського району Донецької області. Санепідслужба тимчасово заборонила купатися на пляжах.

Про це повідомили в прес-службі Донецької обладміністрації з посиланням на дані Новоазовської районної санепідстанції.

Фахівці СЕС відібрали проби морської води для досліджень на вміст токсичних речовин, наявність мікробного забруднення. Для проведення досліджень риби залучено ветеринарну службу області, а для проведення прибирання пляжів - підрозділи управління житлово-комунального господарства області. Для контролю за недопущенням потрапляння цієї риби в торгову мережу і на ринки залучені підрозділи Управління МВС у Донецькій області.

За попередніми даними дослідження проб риби (бичка), проведених ветеринарною службою, ознак токсичного ураження риби не виявлено. Однією з можливих причин мору риби є різкий перепад температури води в глибині.

За повідомленням гідрометеослужби області, така висока температура повітря, яка спостерігалася в області в кінці травня, не реєструвалася протягом останніх 60 років.

Обком з посиланням на ICTV