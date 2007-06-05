Міністр транспорту Росії натякнув, що Рудьковський плететься позаду
В Одесі обговорюють проблеми залізниць
|Ігор ЛЕВІТІН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час 27-го засідання Координаційної транспортної наради держав - учасниць СНД в Одесі.
«У чому сьогодні головна проблема? У нас не синхронно почалися реформи залізниць: кожна країна бачить по-своєму свою залізницю. Тому у нас Казахстан при реформуванні йде вперед, Росія - за ним, Україна ще не приступала», - сказав І.ЛЕВІТІН.
За даними міністра транспорту РФ, російські приватні залізничні перевізники, які мають в своїй власності вже 30% парку вагонів, свої локомотиви, не можуть в`їхати на територію Казахстану, України, тому що там управляють свої монопольні структури.
На думку І.ЛЕВІТІНА, доки монополісти не поділяться ринком перевезень з іншими приватними компаніями, вони постійно залежатимуть від держбюджетів, які не можуть виділити достатню кількість грошей.
«Наше завдання, щоб інфраструктура залишилася у держави, а перевізний ринок має бути відкритим, і конкурувати повинні не залізниці, а приватні перевізники», - сказав він.