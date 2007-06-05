Міністр транспорту Росії натякнув, що Рудьковський плететься позаду

Міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН заявляє про необхідність синхронізації реформ на залізницях країн СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час 27-го засідання Координаційної транспортної наради держав - учасниць СНД в Одесі.

«У чому сьогодні головна проблема? У нас не синхронно почалися реформи залізниць: кожна країна бачить по-своєму свою залізницю. Тому у нас Казахстан при реформуванні йде вперед, Росія - за ним, Україна ще не приступала», - сказав І.ЛЕВІТІН.

За даними міністра транспорту РФ, російські приватні залізничні перевізники, які мають в своїй власності вже 30% парку вагонів, свої локомотиви, не можуть в`їхати на територію Казахстану, України, тому що там управляють свої монопольні структури.

На думку І.ЛЕВІТІНА, доки монополісти не поділяться ринком перевезень з іншими приватними компаніями, вони постійно залежатимуть від держбюджетів, які не можуть виділити достатню кількість грошей.

«Наше завдання, щоб інфраструктура залишилася у держави, а перевізний ринок має бути відкритим, і конкурувати повинні не залізниці, а приватні перевізники», - сказав він.