Суд змінив чемпіону України з дзюдо довічне ув’язнення на 15 років

Суд пом`якшив покарання для чемпіона України з дзюдо Євгена СОТНИКОВА, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство 18-річного жителя Запоріжжя і замах на вбивство ще двох осіб.

Як повідомив УНІАН заступник прокурора Запорізької області Олег СКИДАНОВ, рішення про заміну покарання з довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі виніс Вищий спеціалізований суд.

«Вищий спеціалізований суд відмінив рішення запорізького Апеляційного суду про довічне ув’язнення і засудив СОТНИКОВА до 15 років позбавлення волі», - повідомив заступник прокурора, відзначивши, що прокуратурою дане рішення оскаржене бути не може.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ 1980 року народження – відомий спортсмен: заслужений майстер спорту, чемпіон України з дзюдо, володар третього місця на чемпіонаті світу в 2003 р., бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року.

У 2007 р. в Запоріжжі вистрілив в ногу людині, яка нібито напала на нього. У листопаді 2008 р. був оголошений запорізькою міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе в стані алкогольного сп`яніння вдарив ножем свого знайомого. Згодом кримінальну справу за даним фактом було закрито у зв`язку з тим, що постраждалий забрав заяву й офіційно відмовився від будь-яких претензій до Є.СОТНИКОВА.

У 2009 році Є.СОТНИКОВ, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року перебував у розшуку за завдання ножового поранення землякові, переміг на чемпіонаті України з дзюдо серед чоловіків у ваговій категорії понад 100 кг.

19 грудня 2009 р. в кав’ярні «Діана» в Запоріжжі Є.СОТНИКОВ під час відпочинку з друзями, вирішивши довести двом іншим відвідувачам, що є «авторитетом», приставив пістолет до голови одного з хлопців і натиснув на курок. Сталася осічка, після чого Є.СОТНИКОВ направив зброю в голову 18-річного запорожця і вистрілив. Хлопець помер на місці, а Є.СОТНИКОВ втік з місця злочину, але в ніч на 25 грудня був затриманий.

На суді обвинувачений заявив, що вистрілив випадково, але свідчення свідків і відео події, знятого відеокамерою кафе, переконали суд у зворотному. Суд засудив Є.СОТНИКОВА до довічного ув’язнення. Засуджений з даним вироком не погодився і подав касаційну скаргу на вирок.