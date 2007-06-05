У Києві вбили директора радіоринку (доповнено)

Сьогодні в обідню пору в Солом’янському районі Києва на вул. Ушинського на території міського радіоринку вбито його директора, 1965 року народження.

Про це УНІАН повідомили в Центрі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві.

Крім того, як зауважили у ЦГЗ, за попередніми даними о 12.47 по лінії «02» надійшов виклик, що на території ринку «Караваєві дачі» лунають постріли.

О 13.04 до місця виклику виїхала оперативна група, яка підтвердила цю інформацію, а зокрема, що в приміщенні адміністрації ринку знайдено мертвим його директора.

У ЦГЗ додали, що за попередніми даними, у вказаний час до приміщення адміністрації ринку, де проводилась нарада, зайшли два невідомі чоловіки, які наказали всім присутнім лягти на підлогу, а директору ринку - встати. Після того, як їх вимога була виконана, вони здійснили близько 9 пострілів (за попередніми даними, в директора і один контрольний в голову).

Наразі на місце події виїхали керівники київської прокуратури та главку столичної міліції.